Царьград

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Прокуратура проверила дорожный переход в Новосибирске, где девочка едва не угодила под автобус

Прокуратура проверила дорожный переход в Новосибирске, где девочка едва не угодила под автобус

Дорога оказалась нечищеной и скользкой, отвечать за это будет муниципальная организация.Прокурор Калининского района объявил предостережение МКУ "ДЭУ 6" Новосибирска из-за нечищенного от снега и наледи пешеходного перехода на улице Курчатова.

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