Прокуратура проверила дорожный переход в Новосибирске, где девочка едва не угодила под автобус

Дорога оказалась нечищеной и скользкой, отвечать за это будет муниципальная организация.Прокурор Калининского района объявил предостережение МКУ "ДЭУ 6" Новосибирска из-за нечищенного от снега и наледи пешеходного перехода на улице Курчатова.