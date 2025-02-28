Похоже, наиболее рьяные представители Европы, включая англосаксов, вконец сорвались с катушек и с маниакальным упорством совершают все новые выпады в адрес легитимного руководства, избранного народом Сакартвело.
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