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FiNE NEWS

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Путин на ВЭФ обозначил возможность переговоров по Украине как важный сигнал

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин сделал заявление, которое немецкое издание Berliner Zeitung охарактеризовало как важный сигнал в контексте переговоров по Украине.

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