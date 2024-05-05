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Матч «ПСЖ» – «Боруссия» в 1/2 финала ЛЧ будет судить итальянец Орсато

Работать на этой игре будет итальянская бригада арбитров. Главный судья – Даниэле Орсато. Лайнсмены – Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, четвертый рефери – Давиде Масса.

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