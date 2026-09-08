Врач Залетова: жвачка может помочь немного снизить аппетит

Жевательная резинка может повысить ощущение бодрости и немного снизить аппетит. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.