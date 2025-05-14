На популярном греческом острове произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло на греческом острове Крит в ночь со вторника на среду. Землетрясение было оценено Немецким исследовательским центром по наукам о Земле (GFZ), очаг землетрясения находился на глубине 83 км.
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