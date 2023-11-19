Выпрямление волос утюгом и еще 4 бьюти-лайфхака из СССР

Выпрямление волос утюгом и еще 4 бьюти-лайфхака из СССРВ современном мире каждый день появляются все новые изобретения для поддержания красоты – начиная средствами для укладки и заканчивая массажерами для лица и чудо-масками.
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