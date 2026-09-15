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Регионы России

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Селин Дион впервые за шесть лет дала полноценный концерт в Париже

Селин Дион впервые за шесть лет дала полноценный концерт в Париже

Канадская певица Селин Дион 12 сентября впервые с 2020 года провела полноценный живой концерт. Выступление состоялось в парижской Plenitude Arena, рассчитанной на 40 тысяч человек, на концерт пришло порядка 30 тысяч слушателей, сообщает Le Monde.

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