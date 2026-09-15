Селин Дион впервые за шесть лет дала полноценный концерт в Париже

Канадская певица Селин Дион 12 сентября впервые с 2020 года провела полноценный живой концерт. Выступление состоялось в парижской Plenitude Arena, рассчитанной на 40 тысяч человек, на концерт пришло порядка 30 тысяч слушателей, сообщает Le Monde.