Селин Дион впервые за шесть лет дала полноценный концерт в Париже

Канадская певица Селин Дион 12 сентября впервые с 2020 года провела полноценный живой концерт. Выступление состоялось в парижской Plenitude Arena, рассчитанной на 40 тысяч человек, на концерт пришло порядка 30 тысяч слушателей, сообщает Le Monde.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV В Госдуму внесён ...
- IV Молдова выразила ...
- Российские военны...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым