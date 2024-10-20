Жителей Калмыкии предупреждают о потенциально опасной молочной продукции по двум юридическим адресам в России

Жителей Калмыкии предупреждают об опасной молочной продукции в магазинах. На официальном сайте Управления Роспотребнадзора по республике появилось предупреждение о потенциально опасной продукции компании "Молпром", которую эксперты называют "предприятием-призраком".
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