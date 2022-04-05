Как СССР СБИЛ Boeing 747 над Сахалином. Истребитель сбил самолет (2022)

1 сентября 1983 года, ночь, сбившийся с курса Боинг 747, Корейских авиалиний следует из Анкориджа, Аляска, в Сеул Южная Корея, к этому моменту лайнер отклонился от курса больше чем на 500 километров и уже дважды нарушил воздушное пространство СССР.