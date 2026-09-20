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Татар-информ

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Супруги из Альметьевского района отметили золотую свадьбу и пришли на выборы

Супруги из Альметьевского района отметили золотую свадьбу и пришли на выборы

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ Жители села Абдрахманово Альметьевского района Нафис Мазитович и Сахия Вагизовна Каюмовы, отметившие 50-летие совместной жизни, пришли вместе на избирательный участок.

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