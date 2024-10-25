Члены районной и городской организаций ЛДПБ посадили новый лес.

В субботу члены районной и городской организаций Либерально-демократической партии Беларуси вместе с работниками Глушанского лесничества Бобруйского лесхоза и учащимися лесотехнического колледжа приняли участие в республиканской добровольной акции ´Дай лесу новае жыццё!´.
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