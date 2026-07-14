Третья ипостась. Что изменит в жизни россиян цифровой рубль и будет ли он добровольным

Эксперты рассказали об удобствах денежной "цифры" и раскрыли ее роль в контроле за бюджетными средствами Заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о введении с 1 сентября 2026 года в повседневную жизнь цифрового рубля снова подогрело слухи и опасения по поводу новой формы отечественной валюты.