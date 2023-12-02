Лучшие Анекдоты из Питера за 02.12.2023

🚙🚙🚙 Амбициозный планктон напал на акулу, пытаясь замкнуть пищевую цепочку. 🚙🚙🚙 - Доктор, меня никто не понимает! - А что вы, собственно, хотели этим сказать? 🚙🚙🚙 У зимних рыбаков руки на полметра короче, чем у летних, потому что во-о-о-от такую рыбу через лунку не вытащить 🚙🚙🚙 Вам не понять всю боль и разочарование китайцев, которые, отдыхая за границей, активно скупают сувениры, а вернувшись домой, обнаруживают, что все купленные за валюту сувениры и подарки имеют бирки MADE IN CHINA.