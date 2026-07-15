Русская весна
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Русская весна

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«Железное кольцо» вокруг Тегерана: США блокируют порты Ирана на фоне новых ударов (ФОТО, ВИДЕО)

«Железное кольцо» вокруг Тегерана: США блокируют порты Ирана на фоне новых ударов (ФОТО, ВИДЕО)

Ситуация на Ближнем Востоке выходит на новый виток эскалации. Центральное командование ВС США (CENTCOM) официально объявило о возобновлении морской блокады в отношении судов, направляющихся в иранские порты.

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