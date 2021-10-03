Захарова призвала Лондон прокомментировать вмешательство в дела России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Великобританию прокомментировать обнародованный план британского посольства, в котором говорится о финансировании некоммерческий организаций и блогеров в России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Великобританию прокомментировать обнародованный план британского посольства, в котором говорится о финансировании некоммерческий организаций и блогеров в России.
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