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Захарова призвала Лондон прокомментировать вмешательство в дела России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Великобританию прокомментировать обнародованный план британского посольства, в котором говорится о финансировании некоммерческий организаций и блогеров в России.

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