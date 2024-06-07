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  • Людмила
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Месье, извольте в плен. Наемник из Франции выполз к русским, моля не убивать

Месье, извольте в плен. Наемник из Франции выполз к русским, моля не убивать

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов рассказал в интервью газете «Известия», что на Украине на стороне киевского режима в боях принимает участие почти сотня диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), состоящих из иностранных наемников.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Иностранные наемники не могут быть военнопленными по определению. Их можно и нужно стрелять как собак бешеных
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