Дуров анонсировал запуск встроенного криптокошелька Gram в Telegram. Этим летом состоится масштабное внедрение криптокошелька без хранения ключей, которое станет самым большим в истории человечества.
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Дуров анонсировал запуск встроенного криптокошелька Gram в Telegram. Этим летом состоится масштабное внедрение криптокошелька без хранения ключей, которое станет самым большим в истории человечества.
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