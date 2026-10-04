У берегов Камчатки за неделю зафиксировали 62 землетрясения

За неделю сейсмологи зарегистрировали на Камчатке 62 землетрясения. Шесть из них ощущались жителями Петропавловска-Камчатского, интенсивность подземных толчков в городе достигала четырех баллов.
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