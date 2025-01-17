Научный руководитель Института водных проблем РАН, бывший министр окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян в интервью РБК рассказал о последствиях катастрофы танкеров в Черном мор

Научный руководитель Института водных проблем РАН, бывший министр окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян в интервью РБК рассказал о последствиях катастрофы танкеров в Черном море:можно ли купаться в Черном море;что будет с курортным сезоном;можно ли есть барабульку и будут ли еще шаланды полные кефали;.
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