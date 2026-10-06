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В Иркутске депутаты Вакуленко и Жучкова проинспектировали ход благоустройства

В Иркутске депутаты Вакуленко и Жучкова проинспектировали ход благоустройства

ИРКУТСК, 6 октября, ФедералПресс. В избирательных округах № 24 и № 31, закрепленных за депутатами Думы Иркутска Григорием Вакуленко и Оксаной Жучковой, продолжаются работы по благоустройству и ремонту тротуаров.

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