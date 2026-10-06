В Иркутске депутаты Вакуленко и Жучкова проинспектировали ход благоустройства

ИРКУТСК, 6 октября, ФедералПресс. В избирательных округах № 24 и № 31, закрепленных за депутатами Думы Иркутска Григорием Вакуленко и Оксаной Жучковой, продолжаются работы по благоустройству и ремонту тротуаров.