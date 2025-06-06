В Израиле обнаружены носители вируса лихорадки Западного Нила

Пресс-служба Министерства здравоохранения и Министерства охраны окружающей среды сообщает:В рамках мониторинга, проводимого Министерством охраны окружающей среды, в региональном совете Хевель-Эйлот были отловлены самки комаров, которые, как показали лабораторные анализы Министерства здравоохранения, являются носителями вируса лихорадки Западного Нила .
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