Сколько оливье и селедки под шубой можно съесть на Новый год, рассказала диетолог Соломатина

Допустимая норма оливье и селедки под шубой в новогоднюю ночь зависит от исходного веса, пола и возраста человека, а также от ряда заболеваний, которые могут у него быть, со ссылкой на RT сообщают «Известия».
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