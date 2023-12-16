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Вечерний Новосибирск

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Сколько оливье и селедки под шубой можно съесть на Новый год, рассказала диетолог Соломатина

Сколько оливье и селедки под шубой можно съесть на Новый год, рассказала диетолог Соломатина

Допустимая норма оливье и селедки под шубой в новогоднюю ночь зависит от исходного веса, пола и возраста человека, а также от ряда заболеваний, которые могут у него быть, со ссылкой на RT сообщают «Известия».

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