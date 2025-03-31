Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о влиянии телефонных разговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом на допуск российского футбола на международные турниры.
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