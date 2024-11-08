Орбан полагает, что ЕС без США не сможет финансировать конфликт на Украине

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, прекратит финансирование военных действий на Украине, что позволит добиться мирного урегулирования конфликта.
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