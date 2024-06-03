Выставка скульптур из пластики Императорского фарфорового завода открывается в Эрмитаже

Экспозиция представит фарфоровую пластику «в белье», которая пользовалась популярностью начиная с 1860-х годов — тогда развитие технологий позволило скульптурам увеличиться в размерах, а роспись монохромными красками практически уходит.
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