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Нашествие клопов на борту вынудило снять с полетов самолет в европейской столице

Нашествие клопов вынудило всемирно известную авиакомпании оставить самолет в Риме. После вылета лайнера из австралийского Перта на борту обнаружили насекомых-паразитов.

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