В Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) УМВД России по Тамбовской области состоялась профилактическая встреча воспитанников с представителями Всероссийского детско‑юношеского военно‑патриотического общественного движения «Юнармия».
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