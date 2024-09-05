В Караганде провели учения при выявлении оспы обезьян

В августе ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян ЧС международного значения. И пусть в Казахстане случаев болезни не зафиксировано, чтобы повысить готовность ведомств к противоэпидемическим и лечебно-диагностическим мероприятиям при подозрении на оспу обезьян, в Караганде провели учения.
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