В Караганде провели учения при выявлении оспы обезьян

В августе ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян ЧС международного значения. И пусть в Казахстане случаев болезни не зафиксировано, чтобы повысить готовность ведомств к противоэпидемическим и лечебно-диагностическим мероприятиям при подозрении на оспу обезьян, в Караганде провели учения.