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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Ростова» Шанталий об РПЛ: «Любая команда из 16 может бороться за чемпионство. Все могут это сделать, сколько было таких случаев в футболе»

Полузащитник «Ростова»  Даниил Шанталий  заявил, что в новом сезоне РПЛ за золото смогут побороться все команды лиги.

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