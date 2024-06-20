Дачный фитнес: сколько можно сжечь калорий на грядках? Считаем вместе с терапевтом

Специалисты уверяют: два часа на грядке сопоставимы с походом в тренажерный зал. Работая на участке, вы можете тратить от 250 до 450 калорий в час — это примерно сопоставимо с результатом занятий на эллиптическом тренажере.
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