От лисы до крокодила: куда жаловаться, если соседи превратили квартиру в зоопарк

Кошки, собаки, попугаи и хомячки — казалось бы, каких питомцев еще можно завести и содержать в обычной городской квартире? Но многие даже не догадываются, что любители экзотики могут держать в доме диких и опасных представителей фауны.
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