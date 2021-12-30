“На четверку”: Известный стилист впервые похвалил образ Татьяны Брухуновой, но с оговорками

Супруга известного комика Евгения Петросяна Татьяна активно ведёт свой личный блог в Инстаграме и даже получает огромное количество внимания от публики – залогом её популярности стали интеллигентный, разумный образ жизни и отличное чувство стиля.
Супруга известного комика Евгения Петросяна Татьяна активно ведёт свой личный блог в Инстаграме и даже получает огромное количество внимания от публики – залогом её популярности стали интеллигентный, разумный образ жизни и отличное чувство стиля.
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