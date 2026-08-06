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Царьград

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Москвичка через суд запретила соседям сдавать квартиру для фотосъёмок

Москвичка через суд запретила соседям сдавать квартиру для фотосъёмок

Шум в квартире сверху и посторонние в подъезде мешали москвичке настолько, что она дошла до суда.Суд в Москве удовлетворил иск местной жительницы, которая потребовала запретить использовать квартиру этажом выше в качестве фотостудии.

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