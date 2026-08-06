Москвичка через суд запретила соседям сдавать квартиру для фотосъёмок

Шум в квартире сверху и посторонние в подъезде мешали москвичке настолько, что она дошла до суда.Суд в Москве удовлетворил иск местной жительницы, которая потребовала запретить использовать квартиру этажом выше в качестве фотостудии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии