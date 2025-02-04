Обыски в Тараклии. Что нашли правоохранители

Сотрудники Управления расследований «Юг» совместно с сотрудниками Инспектората полиции Тараклии провели обыски по месту жительства в Тараклийском районе у лиц, подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
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