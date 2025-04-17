В Госдуме разработали законопроект о выходном дне после Пасхи

Он был направлен на заключение в правительство Законопроект о закреплении обязанности кабмина ежегодно, начиная с 2026 года, переносить один выходной на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, направили на заключение в правительство.
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