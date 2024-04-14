Валерий Осталеп: "Cреди молдаван расцветает способность обращаться в правоохранительные органы"

Русофобские настроения, которые возникают в Молдове, в том числе, в социальных сетях, никогда не исчезали, разве что притормаживались в некоторые времена, а русофобия в настоящее время используется как инструмент политического давления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии