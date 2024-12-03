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Журналистов вытолкали из зала после слов главы МИД Германии коллеге из Китая

Журналистов вытолкали из зала после слов главы МИД Германии коллеге из Китая

Ситуация на Украине является одним из ведущих противоречий в отношениях Германии и Китая. Этот и многие другие вопросы были подняты на встрече главы немецкого МИД Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И.

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