Журналистов вытолкали из зала после слов главы МИД Германии коллеге из Китая

Ситуация на Украине является одним из ведущих противоречий в отношениях Германии и Китая. Этот и многие другие вопросы были подняты на встрече главы немецкого МИД Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И.
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