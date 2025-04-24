Сергей Собянин объявил о запуске летней речной навигации в Москве

В четверг, 24 апреля, в столице стартует летняя речная навигация, в честь открытия сезона по Москве-реке пройдёт парад судов – более 20 прогулочных теплоходов, а также электросудно и экипаж водного транспорта МВД проследуют от Нагатинского затона до причала «Нескучный сад», сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.