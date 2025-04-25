Данис Зарипов и Алексей Кузнецов провели Олимпийские уроки для детей Высокой горы

Автор: Арсений КаримовПрославленный хоккеист, депутат Госсовета РТ Данис Зарипов и вице-президент Федерации плавания РТ, главный тренер сборной по плаванию РТ Алексей Кузнецов провели Олимпийские уроки по плаванию и хоккею для детей Высокогорского района.
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