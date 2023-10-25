Воронежцев возмутило строительство снежного полигона

Жители Воронежа раскритиковали строительство снежного полигона около их домов, пишет портал «МОЕ!». Проживающие в СНТ «Лазурит-Тепличный» пожаловались, что рабочие доставляют им массу неудобств, поскольку самосвалы уничтожили единственную дорогу.
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