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Военное обозрение

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Злотые и снаряды: воинственность Варшавы погрязла в коррупции

Злотые и снаряды: воинственность Варшавы погрязла в коррупции

Оружейные игры Польши вылились в череду скандалов и финансовых махинаций, а соблюдение стандартов НАТО может очень дорого обойтись государству.

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