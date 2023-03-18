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Специалист Кувиков рассказал, как отличить подлинный сайт от мошеннического

Специалист Кувиков рассказал, как отличить подлинный сайт от мошеннического

Глава регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, как безопасно совершать покупки в интернете, а также как отличить подлинный сайт от мошеннического.

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