Специалист Кувиков рассказал, как отличить подлинный сайт от мошеннического

Глава регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, как безопасно совершать покупки в интернете, а также как отличить подлинный сайт от мошеннического.
Глава регионального инжинирингового центра SafeNet (Сейфнет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал в беседе с RT, как безопасно совершать покупки в интернете, а также как отличить подлинный сайт от мошеннического.
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