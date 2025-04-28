Писториус недоволен планом Трампа и обещает Украине помощь воевать и дальше

В эти дни, которые у Трампа называют «ключевыми» для мирного процесса и ждут от Киева окончательного ответа на свои предложения, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире немецкого общественного вещателя ARD обещает, что Германия и дальше будет оказывать Украине военную помощь, даже если такая поддержка США будет прекращена.