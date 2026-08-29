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Роб Смедли: «Завод по производству двигателей «Ауди» сделан на высочайшем уровне. Для них это колоссальный проект»

Бывший инженер « Феррари » Роб Смедли поделился мнением о положении дел у « Ауди » и серьезности подхода немецкой компании к работе в «Формуле-1».

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