Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроноводы сожгли припаркованный боевиками НРТК на Ореховском направлении

Дроноводы сожгли припаркованный боевиками НРТК на Ореховском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов беспилотных летательных аппаратов подразделения ВДВ.

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