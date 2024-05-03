Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Таджикистан: дурной пример заразителен

Таджикистан: дурной пример заразителен

Вслед за Арменией, правительство которой отказалось от помощи российских пограничников и уже приняло решение об их скорой эвакуации из страны, в электронных средствах информации Таджикистана стали циркулировать идеи пересмотра целесообразности присутствия в стране 201-й российской военной базы.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Да с ними надо жёстко... Поддерживаю предыдущие отзывы
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17 час.
Ксюша Кирьязис
Если военную базу выведут из Таджикистана, афганцы там вообще будут хозяйничать как у себя дома. И Таджикистан может забыть о своем суверенитете...
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13 час.
лм
людмила мишенкова
С Таджикистаном мы, увы, из за близоруких действий власти, попали в капкан.
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13 час.

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