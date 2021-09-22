Berg PRESS

343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolai Baranixin
    "Группа кораблей" -это эскадра, "форсирование канала" -проход канала.Группа кораблей В...
  • Нинель Тенорио
    За год может случиться все что угодно!!! Природа нам такие сюрпризы преподносит ……Польская PGNiG по...
  • павел пастухов
    А Полякам по-барабану , у них через год всё равно контракт заканчивается и продлевать они его не собираютсяПольская PGNiG по...

Накопители Seagate IronWolf 525 представлены официально: скорость чтения — до 5000 Мбайт/с

Накопители Seagate IronWolf 525 представлены официально: скорость чтения — до 5000 Мбайт/с

Накануне мы сообщали, что компания Seagate готовит твердотельные накопители IronWolf 525. И вот теперь эти решения представлены официально: разработчик раскрыл скоростные показатели и значение IOPS (количество операций ввода/вывода в секунду).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх