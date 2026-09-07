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«Препятствие к окончанию войны одно – Зеленский» – экс-советник Кучмы

«Препятствие к окончанию войны одно – Зеленский» – экс-советник Кучмы

Трамп якобы может уговорить Владимира Путина на остановку боевых действий на линии соприкосновения для проведения на Украине выборов, но для этого нужно, чтобы в Киеве и духу не было Зеленского и Стефанчука.

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