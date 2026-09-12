Упавший в Татарстане самолет Cessna ранее чуть не столкнулся с Lada Largus

Легкомоторный самолет Cessna, разбившийся в поселке Шемордан Республики Татарстан, перед падением в частный двор едва не столкнулся с машиной.
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